Тбилиси, , 14:00 — REGNUM Произведенные в Грузии защитные маски полностью отвечают всем требованиям, которые предъявляются к такого рода продукции, заявила министр беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе.

По ее словам, относительно масок было немало разноречивых информаций, но эти средства индивидуальной защиты были проверены специалистами Национального центра по контролю заболеваний и изготовлены в соответствии с их рекомендациями.

Ранее аналогичный вопрос был задан руководителю Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Амирану Гамкрелидзе, и он ответил, что сшитые в Грузии защитные маски вполне пригодны для потребительского пользования, и граждане в целях защиты от вируса могут носить их при выходе из дома. По его же информации, в случае деликатной стирки эти маски могут использоваться несколько раз. Что касается применения в медицинских целях, в медучреждениях, где лечатся больные коронавирусом, здесь эти маски также используются, но однократно, затем подлежат уничтожению.

В Грузии на 10 апреля фиксируется 230 случаев коронавируса, 54 человека выздоровели и выписались из больниц. На этот же период зарегистрировано 3 летальных случая. 4908 человек находятся в зонах карантина, 429 — в стационарах.

Защитные маски грузинского производства появились в аптечных сетях Грузии с 9 апреля. Они продаются в ограниченном количестве — по 3 маски на покупателя, и стоят 50 тетри.