Казань, , 14:02 — REGNUM В столице Татарии сегодня, 10 апреля, приземлился спецборт из китайского города Тяньцзинь, который доставил в республику 5,8 млн медицинских защитных масок, а также шесть линий для их производства, герметичные боксы для транспортировки зараженных коронавирусом. Доставка организована нефтяной компанией «Татнефть» на грузоподъемном самолёте «Руслан», сообщает пресс-служба нефтекомпании.

Для своего использования компания закупила 2,8 млн медицинских масок, линию для их производства, расходные материалы для пошива противоинфекционных комплектов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания «Татнефть» для противодействия распространению коронавирусной инфекции и предупреждению дефицита медицинских изделий начала изготовление защитных костюмов. В сутки выпускается 600 единиц комплектов.

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