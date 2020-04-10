Липецк, , 13:59 — REGNUM В Липецкой области граждан, прибывающих из неблагополучных по коронавирусу регионов, обязали соблюдать самоизоляцию в течение двух недель, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на оперативный штаб.

Новые требования относятся в том числе к жителям Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в регионе на въезде в город Задонск, село Донское Донского сельсовета и поселок Освобождение Ольшанского сельсовета установят контрольно-пропускные пункты, на которых у всех будут измерять температуру. В этих населённых пунктах также будут ужесточены требования самоизоляции.

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