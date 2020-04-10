Накала, , 14:00 — REGNUM Президент ЮАР Сирилл Рамафоса заявил, что общенациональный карантин, введенный в стране в связи с распространением коронавируса, будет продлен на две недели. Об этом передает информационное агентство Reuters.

По информации журналистов агентства, лидер сообщил об этом в своем обращении к нации в четверг, 9 апреля.

Как отмечают репортеры, карантин, введенный 27 марта сроком на 21 день, является одной из самых жестких мер, принятых правительствами стран Африки для предотвращения распространения коронавируса.

Напомним, что в настоящее время в ЮАР выявлены 1934 случая заражения коронавирусом, из которых 18 с летальным исходом.