Орел, , 13:57 — REGNUM Образовательные программы в школах Орловской области будут полностью реализованы до конца учебного года. Об этом сообщили 10 апреля в пресс-службе правительства региона.

Как уточнила руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Крымова, годовую оценку школьникам будут выставлять по итогам трёх четвертей, а также результатам всероссийских проверочных работ, которые запланированы на май. При возникновении спорных случаев вопрос обещают решать в пользу учащегося. По словам Крымовой, орловским учителям в период дистанционного обучения рекомендуют не проводить контрольные и проверочные работы, а сосредоточиться на изучении нового материала и повторении пройденного. Календарный учебный график уже изменён. Что касается майских всероссийских проверочных работ, то не исключено, что их проведут дистанционно — пока решение не принято, оно будет зависеть от эпидобстановки. Их планируют провести с период с 18 по 22 мая. При этом первые классы завершат учебный год 22 мая, 2−8 классы — 29 мая.

Для учеников 9−11 классов планируется продление учебного года до 5 июня. В рамках ОГЭ выпускники девятых классов будут сдавать только обязательные предметы: это русский язык и математика. Для выпускников 11-х классов единый государственный экзамен пройдет как и планировалось ранее, первый экзамен планируется провести 8 июня. Приёмная кампания в вузах начнётся во второй половине июля.