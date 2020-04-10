Ташкент, , 13:56 — REGNUM В Узбекистане создали электронную систему эпидемиологического расследования по заболеваемости COVID-19. Об этом 10 апреля заявил глава агентства санитарно-эпидемиологического благополучия министерства здравоохранения республики Бахром Алматов на брифинге.

По его словам, все случаи заболевания вносятся в программу. Это позволяет изучить ситуацию с распространением от конкретного пациента. В частности, в программу вносятся все контактные лица, а также маршрут передвижения больного.

В выявлении граждан с возможным заражением большую роль играет МВД и прокуратура, добавил Алматов. В настоящее время наблюдение ведется за 84 тыс. граждан, которые приехали из-за рубежа.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 апреля в Узбекистане выявили 624 случая заражения коронавирусом, выздоровели — 42 человека, умерли — три пациента.

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