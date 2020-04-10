Киев, , 13:53 — REGNUM Власти Киева приняли решение о введении в столице Украины «точечного» принудительного карантина, заявил на брифинге 10 апреля мэр города Виталий Кличко.

Как заявил мэр, принудительный карантин будут вводить в тех местах, где уже выявлены очаги заболевания — в частности, на предприятиях и в учреждениях. Конкретных примеров Кличко приводить не стал.

«Нам необходимо уберечь людей и обезопасить от угрозы подцепить эту заразу, и мы сейчас делаем всё для этого», — подчеркнул мэр.

ИА REGNUM напоминает, что по случаям заболевания коронавирусом Киев сильно опережает остальные города страны. На 10 апреля в столице Украины 348 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них 13 — за последние сутки.