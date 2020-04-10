Москва, 10 апреля 2020, 13:50 — REGNUM Около 80% людей, инфицированных коронавирусом, переносят вызываемое им заболевание в легкой форме. Об этом 10 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Виталий Зверев.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры инфекционных болезней у детей ПФ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Иван Коновалов заявил, что прирост числа выявленных больных коронавирусом в России нельзя назвать взрывоопасным.