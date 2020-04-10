Москва, , 13:50 — REGNUM Около 80% людей, инфицированных коронавирусом, переносят вызываемое им заболевание в легкой форме. Об этом 10 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Виталий Зверев.

«Первая цифра, которая всегда должна звучать, это то, сколько человек мы протестировали. Это больше миллиона. А вы помните, с чего мы начинали? Мы начинали со 100 тысяч. Число зараженных растет, но растет не катастрофически. В нашей стране такой статистики пока нет, но вот в Европе, я с коллегами связывался, [и выяснил, что] 18% зараженных, носителей вируса вообще не замечают этого. Даже как простуду. Они перенесут это, не заметив. А 80% переносят это в легкой форме», — сказал он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры инфекционных болезней у детей ПФ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Иван Коновалов заявил, что прирост числа выявленных больных коронавирусом в России нельзя назвать взрывоопасным.