Санкт-Петербург, , 13:58 — REGNUM Правительства государств должны объявлять сроки чрезвычайных мер и обещать людям их отмену по окончании пандемии коронавируса. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус 10 апреля в ходе Петербургского международного юридического онлайн-форума.

Он призвал власти стран действовать прозрачно в отношении своего населения, регулярно оповещать людей о принимаемых мерах и их предполагаемой продолжительности. Крайне важно, подчеркнул Гебрейесус, чтобы власти заверили людей в возвращении к обычной жизни после того, как вызванный коронавирусом кризис пройдёт.

Глава ВОЗ отметил, что организация готовит обзор законодательные мер, которые приняты в разных странах в условиях борьбы с пандемией.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе онлайн-форума заявил об изменении баланса прав работника и работодателя в трудовых отношениях в связи с распространением формата удалённого труда.

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