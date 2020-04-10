Тбилиси, , 13:48 — REGNUM Журналисты пока к целевым группам, в которых проводится агрессивное тестирование на коронавирус, не относятся, заявила министр беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе.

По ее словам, на данный момент соответствующим ведомствам удается соблюдать с журналистами социальную дистанцию, поэтому они как группа риска не рассматриваются.

В Грузии с поступлением так называемых быстрых тестов началось агрессивное тестирование на коронавирус всех медработников. Что касается армии и полиции, в этих подразделениях постоянно проводится термоскрининг, наблюдение и тестирование, и в случае необходимости тестирование и скрининг как в армии и полиции, так и в медучреждениях будет продолжен, отметила Тикарадзе.

По информации министра, в Грузии на 10 апреля фиксируется 230 случаев коронавируса, из которых 3 — граждане Грузии, прибывшие в страну на лечение из-за рубежа. 54 человека выздоровели и выписались из больниц.