Абакан, , 13:48 — REGNUM В Хакасии обучающимся из семей с низким доходом выдают продуктовые наборы, сообщили ИА REGNUM 10 апреля в республиканском министерстве образования и науки.

Сухими пайками в регионе будут обеспечены более 100 обучающихся. Продуктовые наборы получат и нуждающиеся студенты средних учебных заведений.

В наборы входят макароны, подсолнечное масло, гречневая крупа, мясные и рыбные консервы, сгущённое молоко, печенье.

Уточняется, что каждый муниципалитет Хакасии самостоятельно определил категорию нуждающихся и содержание сухого пайка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае продуктовые наборы получат 32 тысячи школьников из многодетных и малообеспеченных семей.

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