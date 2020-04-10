Москва, , 13:44 — REGNUM Московские волонтеры и курьеры смогут воспользоваться велопрокатом бесплатно. Об этом 10 апреля сообщили официальный сайт мэра Москвы.

С сегодняшнего дня заработала половина станций велопроката, вторую половину запустят 17 апреля. Прокат будет бесплатный, а воспользоваться им смогут только курьеры и волонтеры.

«Это поможет быстрее доставлять продукты и предметы первой необходимости москвичам, которые вынуждены находиться дома. Речь идет в первую очередь о пожилых людях и тех, у кого есть хронические заболевания», — говорится в релизе.

Накануне в волонтерские и курьерские организации пришли инструкции по подключению к бесплатному тарифу велопроката.