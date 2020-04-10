Найроби, , 13:52 — REGNUM Пик случаев заражения коронавирусом в ряде стран Африки ожидается в ближайшие недели, в связи с этим в регионе необходимо срочно увеличить количество проводимых анализов на вирус. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление представителей Всемирной организации здравоохранения.

«За последние четыре дня мы отмечаем, что их [заражений] число уже удвоилось», — заявил журналистам Мишель Яо, руководитель программы ВОЗ по реагированию на чрезвычайные ситуации, на телеконференции для СМИ.

«Если тенденция сохранится, а также повторится то, что произошло в Китае и в Европе, некоторые страны могут столкнуться с пиком очень скоро», — сказал он, добавив, что в ряде стран пик может наступить в ближайшие недели, но без указания стран.

Число зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 в Африке до сих пор относительно низким — почти 11 000 случаев из которых 562 с летальным исходом, согласно подсчетам Reuters, основанным на заявлениях правительства и данных ВОЗ.

Руководитель ВОЗ по Африке Матшидисо Моети заявил, что существует настоятельная необходимость расширить возможности тестирования за пределами столиц стран Африке.

«Без помощи и действий сейчас бедные страны и уязвимые общины могут пострадать от огромных разрушений», — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус дипломатам в Женеве.

«Число инфицированных в Африке относительно невелико, но оно быстро растет», — добавил он.