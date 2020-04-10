Санкт-Петербург, , 13:41 — REGNUM Эксперимент по бесплатному доступу к социально-значимым сетевым ресурсам правительство России хочет распространить и на мобильный интернет. Идут переговоры с операторами связи, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко 10 апреля в обращении к участникам Петербургского юридического онлайн-форума.

Он напомнил об экспериментальном бесплатном доступе к наиболее популярным сервисам. Это действует для фиксированного интернета, однако на следующем этапе возможна договорённость с мобильными операторами в самое ближайшее время, пояснил вице-премьер.

По словам Чернышенко, в самоизоляции люди могут попробовать новые сервисы и новые возможности, если раньше у них, возможно, не получалось найти для этого время. После снятия ограничительных мер интернет-сервисы снова должны стать коммерческими.

Как сообщало ИА REGNUM, в конца марта Минкомсвязи РФ утвердило список социально-значимых ресурсов, которые будут участвовать в эксперименте по бесплатному доступу. Он пройдет с 1 апреля по 1 июля.

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