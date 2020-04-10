Тбилиси, , 13:41 — REGNUM После закрытия в Грузии в связи с коронавирусом почти всех аграрных рынков министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства выбрало фирму, которая будет в оптовом порядке скупать у фермеров сельхозпродукцию, а затем реализовывать ее в городах.

По информации министерства, это ООО «Джибе», что в переводе с грузинского означает «карман». Фирма была основана еще в 2010 году и известна среди населения своими сравнительно низкими и доступными ценами на товары.

Как заявил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили, для того, чтобы закрытые в своих селах на карантин фермеры могли сбывать скоропортящуюся продукцию, создана специальная платформа. И это фирма «Джибе», представители которой по заявкам фермеров будут выезжать на места и в оптовом порядке скупать произведенную ими продукцию. Связующим звеном между фермерами и компанией будут региональные штабы по борьбе с коронавирусом, которые будут назначать местным производителям время и место сдачи своей продукции.

В Тбилиси, где в связи с коронавирусом закрылись все аграрные рынки, отныне овощи, фрукты, молочные и мясные изделия, произведенные грузинскими крестьянами, будут продаваться в торговых центрах «Джибе» в трех районах столицы — Глдани, Орхеви и Дидубе. В министерстве считают, что торговые площади этой фирмы полностью удовлетворяют всем санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к таким объектам в условиях пандемии.

Жители Тбилиси опасаются, что в городе с более чем миллионным населением такая централизация торговли сельхозпродукцией вызовет скопление народа и большие очереди в трех торговых точках, что в условиях распространения коронавируса крайне нежелательно. Ранее в Грузии аналогичным образом «централизовали» работу нотариальных бюро и устроили в Тбилиси всего 2 точки, где нотариусы по очереди могут обслужить своих постоянных клиентов. Это Дом юстиции и Национальный архив. Но в обеих точках ежедневно (в рабочие часы) выстраиваются длинные очереди, и клиентам приходится приходить за заверением документов к нотариусу порой несколько дней подряд.