Туапсе, Краснодарский край, , 13:40 — REGNUM Заграждения установлены на въездах и выездах в город Туапсе Краснодарского края с 9 апреля, сообщила пресс-служба администрации города.

«В целях осуществления пропускного режима на территории города Туапсе с сегодняшнего дня установлены заграждения на некоторых въездах/выездах в Туапсе: а именно — по ул. Западной, Судоремонтников и ул. Вольной. Водителям для въезда/выезда в город/из города рекомендуется пользоваться транспортной развязкой «виадук», — говорится в сообщении мэрии.

Также будет усилен пропускной режим на въезде в город со стороны виадука.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Краснодарского края до 12 апреля включительно введён режим карантина. В частности, ограничено движение автотранспорта — для поездок необходимо получать специальные пропуска.