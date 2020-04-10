Джакарта, , 13:39 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии предоставило новые данные о случаях заражения коронавирусом среди граждан Индонезии за рубежом, сообщает Detik.

МИД Индонезии подтвердил 332 случая заражения коронавирусом у индонезийских граждан за рубежом. При этом, выявлено 9 случаев смерти.

По данным внешнеполитического ведомства, случаи заражения коронавирусом у граждан Индонезии подтверждены в 25 странах мира. Больше всего от COVID-19 пострадали граждане Индонезии в Сингапуре (45 случаев), в Малайзии (44 случая), в Индии (39 случаев), в США (18 случаев), в Пакистане (16 случаев) и в Испании (11 случаев).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 апреля 2020 года в Индонезии выявлено 3512 случаев заражения коронавирусом.

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