Курган, , 13:37 — REGNUM В Курганской области не прогнозируется высокого половодья на реке Тобол. Об этом сообщает пресс-служба главы региона по данным Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Максимальный уровень воды в реке Тобол в районе Кургана ожидается на отметке 450 см. Неблагоприятный уровень — около 700 см в районе города. Уровень воды около села Звериноголовское ожидается 520 см.

Отмечается, что уровень воды в Тоболе утром 10 апреля составил 295 см в районе Кургана.