Новосибирск, , 13:36 — REGNUM Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова сообщила, что регион ещё не достиг пиковых значений по COVID-19.

«Как минимум ещё неделю число заболевших будет прирастать, — заявила Позднякова во время онлайн-трансляции. — Возможно, следующая неделя будет пиковой, а дальше посмотрим».

Инфекционист уточнила, что если будет наблюдаться тенденция к снижению количества пациентов с коронавирусом, то на территории области начнут открывать предприятия и принимать решение о снятии режима самоизоляции.