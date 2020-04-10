Воронеж, , 13:33 — REGNUM Жителям Воронежа рекомендуют отказаться от посещения кладбищ в преддверии религиозных праздников в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Власти также приняли решение отказаться от запуска традиционных маршрутов, которые организовываются перед Пасхой к городским кладбищам. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В администрации города напомнили, что в городе действует режим повышенной готовности, приостановлены все массовые мероприятия, в том числе решено отказаться от проведения общегородского субботника. При этом коммунальные службы работают в штатном режиме. В частности, работы по благоустройству проводятся и на кладбищах.

Ежегодно на Вербное воскресенье (в этом году выпадает на 12 апреля), Пасха (19 апреля), Красная горка (26 апреля) 20 воронежских кладбищ посещает около 400 тыс. человек.

«В связи с действием в городе режима всеобщей самоизоляции в целях минимизации рисков массового скопления людей профильными структурными подразделениями администрации было принято решение о нецелесообразности запуска традиционных маршруток к местам захоронений. МКУ «Администрация городских кладбищ» рекомендует горожанам воздержаться от посещения кладбищ в праздничные дни, поездок в эпидемически неблагополучные по коронавирусной инфекции регионы, соблюдать предписания, рекомендованные медиками. Воронежцев просят перенести визиты на родственные захоронения на более позднее время», — уточнили в пресс-службе.