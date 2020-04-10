Москва, , 13:27 — REGNUM Новым руководителем Росздравнадзора назначена Алла Самойлова. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Назначить Самойлову Аллу Владимировну руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения», — говорится в тексте документа.

Распоряжение подписано 9 апреля 2020 года главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Самойлова ранее работала советника руководителя Росздравнадзора. Затем перешла в Минздрав России. В марте 2020 года она возглавила министерский департамент проектной деятельности.

С 2013 года по январь 2020 года Росздравнадзором руководил Михаил Мурашко, ставший министром здравоохранения РФ в правительстве Михаила Мишустина.