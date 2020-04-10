Москва, 10 апреля 2020, 13:27 — REGNUM Новым руководителем Росздравнадзора назначена Алла Самойлова. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Назначить Самойлову Аллу Владимировну руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения», — говорится в тексте документа.
Распоряжение подписано 9 апреля 2020 года главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Самойлова ранее работала советника руководителя Росздравнадзора. Затем перешла в Минздрав России. В марте 2020 года она возглавила министерский департамент проектной деятельности.
С 2013 года по январь 2020 года Росздравнадзором руководил Михаил Мурашко, ставший министром здравоохранения РФ в правительстве Михаила Мишустина.