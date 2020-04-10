Казань, , 13:31 — REGNUM Казанский государственный энергетический университет (КГЭУ) проведет день открытых дверей онлайн 12 апреля в 10:00 мск. Соответствующая информация размещена на сайте вуза.

По ссылке postupi.kgeu.ru можно ознакомиться с актуальной информацией о вузе, направлениях подготовки, условиях обучения, проживания студентов и правилах поступления в КГЭУ. Кроме того, есть возможность совершить виртуальные экскурсии по центрам и лабораториям университета, а также увидеть онлайн-выступления руководства университета, ответственного секретаря приемной комиссии, директоров институтов, которые с удовольствием ответят на все вопросы школьников и их родителей в режиме онлайн-консультаций.

День открытых дверей впервые за всю историю учебного заведения пройдет с использованием дистанционных технологий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство одного из самых известных учебных заведений столицы — Российского института театрального искусства приняло решение провести популярный у творческой молодежи День открытых дверей в онлайн-формате.

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