Нур-Султан, , 13:23 — REGNUM Чрезвычайное положение в Казахстане до 15 апреля продлил президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщили 10 апреля в пресс-службе главы государства.

В Нур-Сутане состоялось заседание государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям. «Мы еще не достигли пика заболеваемости. Нельзя пренебрегать ситуацией с эпидемией», — сказал Токаев.

Кроме того, глава государства продлил карантин в Ама-Ате, Чимкенте, Нур-Султане и в других регионах. Президент согласился, что это не популярная мера. «Но другого выхода нет, кроме карантина и самоизоляции», — добавил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 апреля в Казахстане выявлено 802 случая заражения коронавирусом, выздоровели — 63 человека, скончались — девять.