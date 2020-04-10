Уфа, , 13:34 — REGNUM Случая заражения пациента коронавирусом в онкологическом диспансере Башкирии нет. Об этом 10 апреля сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на брифинге в минздраве республики.

В социальных сетях появились сведения о возможном заражении пациента в онкологическом диспансере. Жители переживают, что из-за этого данное медучреждение могут закрыть.

По словам Максима Забелина, вся медицинская служба Башкирии работает в режиме повышенной готовности. Поэтому каждый подозрительный пациент рассматривается как возможный пациент с инфекционными осложнениями.

Министр здравоохранения республики отметил, что, действительно, 9 апреля в этом медучреждении был пациент, у которого без клиники основного диагноза появились симптомы воспалительных изменений ОРВИ. Он был переведен в инфекционную больницу для предотвращения неблагоприятных факторов в данном стационаре.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии зафиксировано 40 случаев коронавирусной инфекции.