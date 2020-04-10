Тоджинский район, Тува, , 13:21 — REGNUM Из ситуации с распространением коронавируса на территории Тувы необходимо выходить вместе, не допуская превращения больных в изгоев. Об этом заявил глава республики Шолбан Кара-оол в ходе совещания в правительстве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«На их месте мог оказаться любой из нас, а может и окажемся, если начистоту говорить. Поэтому очень важно сохранить нормальное общение… Не допускайте и не позволяйте разного рода людям допускать противопоставления. Это законом запрещено, когда пытаются развивать какую-то национальную рознь, пытаются на этой основе делить нас на белых, серых и ещё каких-то», — отметил он.

Глава добавил, что эти проявления должны пресекаться с применением уголовных статей. По его словам, к сожалению, есть желающие воспользоваться ситуацией для противопоставления жителей друг другу.

Напомним, в Тоджинском районе республики на днях подтвердили девять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Большинство из них являются членами одной семьи, в доме которых гостил турист из Красноярска, у которого позже выявили болезнь.

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