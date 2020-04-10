Оттава, , 13:25 — REGNUM Канадские специалисты подтвердили 20 765 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Такие данные приводит 10 апреля американский Университет Джонса Хопкинса.

За сутки 9 апреля количество выявленных случаев увеличилось на 1327. Всего скончались от последствий заражения 510 человек. Больше всего смертельных случаев зафиксировано в провинциях Квебек (216 смертей) и Онтарио (200 смертей).

Вылечились 5311 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по количеству выявленных случаев заражения Канада находится на 13-м месте в мире.

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