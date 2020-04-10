Владивосток, , 13:24 — REGNUM Граждан, прибывающих из Москвы во Владивосток, отправят под карантин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе по защите населения от коронавируса по региону.

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Принято решение, что местные жители смогут находиться на карантине дома. Жители других регионов будут помещены в обсерваторы.

Данная мера не относится к гражданам, следующим транзитом через аэропорт Владивостока.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае выявлено четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией, в числе заболевших двое маленьких детей.