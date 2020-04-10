Липецк, , 13:16 — REGNUM В Липецкой области идёт строительство 16 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в сёлах с численностью населения от 100 человек до двух тысяч человек. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба областной администрации, работы ведутся в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Все ФАПы будут выполнены по типовому проекту с современными фасадными решениями и комфортными внутренними помещениями. Теперь жители удаленных сёл и деревень смогут получать медицинскую помощь рядом с домом. В шаговой доступности будут работать приемный кабинет фельдшера, прививочный и процедурный кабинеты. ФАПы оборудуют всем необходимым для оказания первичной медико-санитарной и неотложной помощи, будет создана доступная среда для инвалидов-колясочников.

Степень готовности всех объектов разная. В трёх сёлах Усманского района выполнены работы по установке каркаса модулей, построены наружные сети, завершается монтаж сендвич-панелей. А в Становлянском, Долгоруковском и Измалковском районах ведется установка свай. Также первичная медицинская помощь станет доступна жителям еще нескольких сел в Данковском, Елецком и Добровском районах.

Повышение уровня медицинского обслуживания — одна из приоритетных задач руководства региона.

«Качественные медицинские услуги должны быть доступны каждому жителю Липецкой области. Необходимо добиться того, чтобы помощь в случае необходимости была оказана быстро и профессионально», — считает глава региона Игорь Артамонов.