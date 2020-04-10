Вашингтон, , 13:16 — REGNUM Редакция научного журнала Nature попросила прощение за использование таких формулировок, как «уханьский вирус», в отношении нынешней пандемии коронавируса, призвав остальных положить конец этой достойной сожаления практике. Соответствующее заявление было опубликовано 7 апреля на официальном сайте издания.

Редакция научного журнала отмечает, что еще в феврале, когда ВОЗ объявила о появлении нового вируса, эта международная организация призвала не использовать в отношении нового патогена такие определения, как «уханьский» или «китайский», как это делал ряд СМИ и изданий, в том числе Nature.

«Это было ошибкой с нашей стороны. Мы берем на себя полную ответственность и приносим свои извинения», — подчеркнула редакция журнала, объясняя свою «ошибку» тем, что многолетней практикой было называть патогены по месту их первой серьезной вспышки.

Тем не менее ВОЗ в 2015 году выступила против такой практики, в рамках которой появились Ближневосточный респираторный синдром или вирус Зика. Новые правила наименования болезней были направлены на уменьшение негативного образа тех или иных регионов и выходцев из них, в отношении которых могли проявляться страх или жестокость.

«В руководящих принципах подчеркивается, что вирусы заражают всех людей: когда происходит вспышка, все подвергаются риску, независимо от того, кто они и откуда», — указывает редакция Nature.

«И все же, на фоне того как страны борются за контроль распространения нового коронавируса, небольшая часть политиков придерживаются устаревшей практики», — продолжает Nature, приводя, в частности, пример президента США Дональда Трампа.

По мнению редакции, практика, в рамках которой болезнь ассоциируется с конкретным местом, «безответственна» и должна быть прекращена. В противном случае следует ожидать далекоидущих последствий: с момента объявления вспышки многие выходцы из стран Азии оказались объектами расистских нападок. Среди них значительное число азиатских студентов.

В связи с этим будет «трагичным», если из-за негативного к ним отношения многие молодые ученые из стран Азии, обучающиеся или работающие на Западе, решат оставить свои учебные заведения и научные центры, тем самым нанеся вред и своим образовательным перспективам и научным перспективам.

«Связанное с коронавирусом навешивание черных ярлыков должно прекратить — сейчас же», — заключила редакция научного журнала.

Напомним, определения «китайский» или «уханьский» в отношении нового коронавируса использует не только президент США Дональд Трамп, но и глава Государственного департамента США Майкл Помпео. По словам Помпео, такая формулировка оправдана потому, что «этот вирус зародился в Ухане». Кроме того, бывший глава ЦРУ возложил ответственность за нынешнюю вспышку на власти Китая.