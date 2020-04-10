Хабаровск, , 13:17 — REGNUM Четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Хабаровском крае, в том числе у двоих детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона.

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Подтвержден диагноз у детей двух и четырех лет и у взрослых 18 и 45 лет. Все они выявлены как контактные с ранее заболевшими пациентами. Все переносят заболевание в лёгкой форме. До установления диагноза они находились в изоляции. Ведётся работа по помещению всех лиц, контактировавших с ними, под медицинское наблюдение.

Всего на 10 апреля 2020 года в Хабаровском крае подтверждён 21 случай коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске скончалась от коронавирусной инфекции женщина 77 лет, у которой было много сопутствующих болезней, в том числе онкопатология.