Симферополь, , 13:15 — REGNUM В Крыму за соблюдением режима всеобщей самоизоляции будут следить казачьи патрули и представители народного ополчения. Об этом 10 апреля заявил глава республики Сергей Аксёнов на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.

«Усилим работу. Переговорите с представителями казачества, чтобы количество патрулей мы в общем увеличили», — сказал глава РК.

Кроме того, по его словам, к патрулированию улиц также планируют подключить Крымский республиканский штаб народного ополчения — народную дружину Республики Крым.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число заболевших COVID-19 в республике на данный момент составляет 28 человек, под медицинским наблюдением находится 3139 человек. Восемь уже выздоровело.

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