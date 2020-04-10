Тбилиси, , 13:14 — REGNUM Партию гуманитарной помощи привезли в Грузию из Азербайджана. Об этом 10 апреля сообщает агентство Report.

По данным журналистов, в город Марнеули было доставлено 600 мешков с продуктами, которые будут выдавать нуждающимся.

«Раздавать продукты мы начали вчера. Сегодня мы приехали в Марнеули. Такая акция пройдет также в Рустави, Гардабани, Тбилиси, в регионах Кахети и Шида Картли», — рассказал журналистам посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов.

Дипломат отметил, что данная акция проводится в знак дружбы между странами.

Стоит отметить, что Марнеули расположен в регионе Квемо-Картли, который находится на границе с Азербайджаном. В районе проживает большое число этнических азербайджанцев. В Марнеули и соседнем Болниси раньше остальных городов ввели строгий карантин в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии начали тестировать на коронавирус военных и медиков