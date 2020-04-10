Москва, , 13:51 — REGNUM На стройплощадке инфекционной больницы в Новой Москве завершаются работы по обеспечению электроснабжения. Об этом 10 апреля сообщила пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

Отмечается, в скором времени закончат прокладку почти 70 километров кабельных линий, девяти километров траншей, укладку 80 километров труб, установку вводно-распределительных устройств, часть которых уже работает.

В ближайшее время также установят 21 дизельный генератор, чтобы обеспечить резервную мощность и не допустить обесточения в случае аварийной ситуации.