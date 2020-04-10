Сеул, , 13:10 — REGNUM Присутствие в организме коронавируса подтвердилось у 91 жителя Южной Кореи из числа тех, кого ранее признали выздоровевшими от COVID-19. Об этом сообщает 10 апреля Yonhap со ссылкой на южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Специалисты решили провести более детальные исследования, для чего взяли у этих людей клетки вируса из органов дыхания. Результатов придётся ждать около двух недель.

Медиков интересует, вырабатывает ли организм уже переболевших антитела против COVID-19. Предполагается, что в таком случае заразить других они не смогут.

Эксперты считают, что пациенты, скорее всего, не заразились повторно. Вирус, ранее попавший в их организм, стал активен вновь. Указано, что после снятия с этих людей карантина анализы были взяты через небольшой промежуток времени.

Указано также, что пациента считают выздоровевшим после того, как два анализа на коронавирус, взятые с перерывом в сутки, показали отрицательный результат.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля в Южной Корее было выявлено всего 27 новых случаев заражения. Такое произошло впервые за последние 50 дней.

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