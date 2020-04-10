Москва, , 13:03 — REGNUM Тексты, которые распространяются в мессенджерах и социальных сетях, для исследователя вполне понятное явление. Называются такие истории слухами, толками, иногда они представлены в виде городских легенд. Фейковые же новости в современном дискурсе — это часто злонамеренная ложь, которую запускают воображаемые зловещие кукловоды. То, что мы получаем в социальных сетях (истории о вертолетах, которые будут проводить дезинфекцию с воздуха, о грабителях в костюмах дезинфекторов, рекомендации от афонских старцев ставить на дверь крестики оливковым маслом, чтобы защититься от коронавируса) — это слухи и городские легенды. Когда они попадают в СМИ и становятся достоянием публики, тогда и происходит эта сцепка — фольклорные тексты начинаются восприниматься как фейк, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий Лабораторией теоретической фольклористики ШАГИ РАНХиГС, доцент Центра типологии и семиотики фольклора РГГУ, к. ф. н. Никита Петров.

«Это удивительная вещь. Когда слухи вне какого-то большого значимого события существуют сами по себе, люди мало обращают на них внимания. Но когда случаются чрезвычайные обстоятельства, эпидемии, катастрофы, такие тексты начинают циркулировать в обществе и занимают важно место в информационном поле.

Начинают появляться слухи-инструкции, народные советы, фабрикаты документов, «свидетельства» о происходящем, тревожные предупреждения. Такие тексты выполняют определенную функцию: они в ситуации коронавируса и паники говорят, как людям себя вести. Понятно, что многие люди эти тексты читают и передают дальше.

В тревожной ситуации слух начинает передаваться из соцсети в соцсеть, попадает в СМИ, его репостят. Дальше он оформляется в некоторый тип, обретает рамки и воспринимается как фейк ньюс.

Например, паника, связанная с телекоммуникационной сетью 5G, которая в России сейчас невозможна, потому что нет ни радиочастот, ни специального нового оборудования. А в Великобритании начали сжигать вышки, потому что, по слухам, 5G, вероятно, приводит к заболеванию коронавирусной инфекцией — частоты разрушающе действуют на организм человека.

Совершенно понятно, что эта информация априори легендарна, она похожа на слух: мы не знаем, как работает 5G, и боимся технических новинок. Но в Ухане (Китай) накануне (за 2−3 недели) пандемии коронавируса начали вводить вышки 5G. Массовое сознание людей стало проводить параллель — Ухань, эпидемия, 5G, опасность, излучение и т. д.

Из этого становится понятно, что большая часть фейк ньюс распространяется ненамеренно, не специально, нет какого-то зловещего агента, который пишет эти новости. По сути, перед нами часто фольклорный текст, обычный слух, который люди начинают передавать друг другу.

Спокойно себя вести в период пандемии коронавируса, наверное, не получится, потому что каждая новая информация будет возбуждать интерес граждан. Самый простой способ лишний раз не нервничать — это проверять достоверность получаемой информации и дождаться официальной реакции властей.

Есть антифейковые сайты, где можно уточнить достоверность новостей, есть « Энциклопедия слухов , в которой детально и подробно описаны различные легенды, слухи в эпоху пандемии. С другой стороны, карантин — это время, когда можно побыть дома, никуда не спешить, собраться с друзьями из других городов онлайн и провести время вместе с детьми», — высказал свое мнение эксперт.

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