Уфа, , 13:10 — REGNUM 170 результатов тестов, взятых у врачей и пациентов закрытой на карантин республиканской клинической больницы (РКБ) в Уфе, подлежат повторной проверке и уже направлены в Роспотребнадзор для объективной оценки и подтверждения результатов. Об этом 10 апреля сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на брифинге в минздраве республики.

По его словам, в настоящее время в этом медучреждении проводится весь перечень противоэпидемических мероприятий. Больница с 6 апреля закрыта на жесткий карантин.

Он добавил, что на сегодняшний день завершен первый этап лабораторной диагностики. При этом, у большинства сотрудников и пациентов РКБ им. Куватова результаты на коронавирус отрицательные.

Отмечается, что те пациенты, которые не вызывают сомнений, были переведены в Демскую больницу. Часть пациентов, у которых появляются признаки острых респираторных заболеваний, или есть сомнения в определении их диагноза, будут переведены в больницу № 8 Уфы.