Душанбе, , 12:55 — REGNUM Временные ограничения на въезд и выезд всех иностранных граждан и лиц без гражданства ввели власти Таджикистана, сообщили 10 апреля в пресс-службе министерства иностранных дел республики.

Исключения составляют дипломаты иностранных государств и представители международных организаций, а также финансовых институтов. Вместе с тем указанные иностранные граждане при въезде должны протий двухнедельный карантин по месту проживания.

Кроме того, запрет на въезд распространяется на водителей грузового транспорта, членов экипажей воздушных судов и бригад поездов международного сообщения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Таджикистане не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. С 1 февраля по 8 апреля через карантин прошли 7257 человек — ни у одного вирус не выявлен.

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