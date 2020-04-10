Джакарта, , 12:55 — REGNUM Власти Индонезии подтвердили 3512 случаев заражения коронавирусом в стране, сообщает Detik.

«За сутки в стране выявлено 219 новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности 3512 случаев», — заявил официальный представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с коронавирусом Ахмад Юрианто.

По его словам, в настоящее время 252 пациента были выписаны из больниц, а 280 человек скончались от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор столицы Индонезии Анис Басведан издал указ о введении крупномасштабных социальных ограничений в Джакарте.

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