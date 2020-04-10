Тбилиси, , 12:54 — REGNUM Общее тестирование на коронавирус начали в Грузии среди военнослужащих и медицинского персонала. Об этом 10 апреля агентству «ИнтерпрессНьюс» рассказали в минздраве.

В министерстве уточнили, что военных будут проверять на наличие инфекции в местах службы, и им не нужно будет посещать медицинские учреждения. Исследование состояния здоровья остальных групп риска, по информации минздрава, будет проходить по мере поступления новых партий тестов.

Как сообщало ИА REGNUM, грузинские власти запустили программу тестирования населения на коронавирус. Кроме военных и медиков в программу попали заключенные, пациенты психиатрических больниц и проживающие в домах престарелых. Также к группам риска отнесли служителей церкви, контактировавших с заболевшими COVID-19 и лиц с симптомами, схожими с этой болезнью.

Стоит отметить, что «быстрые тесты», с помощью которых начали проверять группы риска, дают быстрый результат, но выявляют коронавирус только в 70 — 80%.

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