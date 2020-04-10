Сеул, , 12:52 — REGNUM За прошедшие сутки в Южной Корее выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом 10 апреля сообщает KBS со ссылкой на представителей Центров по контролю и профилактике заболеваний.

По их словам, впервые за последние 50 дней в стране зарегистрировано менее тридцати новых случаев заражения.

Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 10 450, из них летальных исходов — 208, что на 4 человека больше по сравнению с днем ранее. Из больниц выписаны 70% заболевших или 7 117 человек.

Уровень смертности от коронавируса составляет 1,99%.

Читайте также: В южнокорейском Тэгу число случаев заболевания COVID-19 «застыло» на 6807