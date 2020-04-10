Ташкент, , 12:38 — REGNUM Одной из причин потопов в Самарканде являются незаконные постройки вдоль коллекторов и над ними, сообщили в пресс-службе хокимията (администрации) Самаркандской области.

Власти предупредили, что вдоль сточного канала в городе незаконно построено 300 объектов, которые позднее были узаконены. В администрации пояснили, что для нормальной работы сточной системы постройки придется снести. По этому вопросу уже начаты судебные разбирательства.

Как сообщало ИА REGNUM, 8−9 апреля в Узбекистане произошло резкое понижение температуры. Во многих регионах прошли дожди и снегопады. В Ташкенте обильный снегопад привел к перебоям в электро‑ и газоснабжении.