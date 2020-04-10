Вязьма, Смоленская область, , 12:37 — REGNUM В режиме строгой самоизоляции будет работать Вяземский дом-интернат для престарелых и инвалидов в Смоленской области. Об этом сообщили 10 апреля в региональном оперштабе.

По информации оперштаба, в настоящее время один из сотрудников дома-интерната находится под медицинским наблюдением: по результатам первичного теста не исключается, что он может быть заражен коронавирусом. Сейчас его анализы отправлены на повторное исследование, сам он изолирован.

В доме-интернате проведена дезинфекция, все постояльцы дома-интерната, а также обслуживающий персонал находится под круглосуточным медицинским наблюдением и проходят обследование на коронавирус. На данный момент признаки заболевания у них отсутствуют.

Отметим, всего в регионе подтверждено 13 случаев коронавируса.