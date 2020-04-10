Владикавказ, , 12:34 — REGNUM В Северной Осетии попал под статью о превышении полномочий чиновник из регионального Фонда социального страхования. Являясь руководителем группы по работе со страхователями, он допустил хищение 1,1 млн рублей гендиректором двух компаний, сообщили 10 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Установлено, что бизнесмен — генеральный директор ООО «Парадиз» и ООО «Бродвей» — в 2019 году подал сфальсифицированные документы в отделение ФСС о якобы наступивших случаях страхования по беременности и родам, о выплате денег по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком.

Таким образом ему удалось обманом получить 1,1 млн рублей. Как полагает следствие, чиновник из фонда соцстраха допустил халатность и, не проверив должным образом предоставленные документы, принял решение о выплате этих средств из бюджета, чем нанес существенный ущерб государству.

В настоящее время в отношении работника соцстраха возбуждено уголовное дело.