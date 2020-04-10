Архангельск, , 12:32 — REGNUM В Архангельской области с опасной коронавирусной инфекцией справились уже пять жителей региона: очередного пациента выписали из областной инфекционной больницы. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Общее число случаев заражения SARS-CoV-2 за сутки не изменилось — коронавирус подтвержден у 24 человек. 691 — находится под наблюдением, 2983 — обследованы и здоровы.

Зараженные коронавирусом выявлены в Архангельске, Северодвинске, Котласе, Холмогорском, Плесецком и Няндомском районах.

«Среди случаев заражения есть завозные — из Турции, Мексики, но есть и внутренние, когда северяне заразились во время пребывания в другом регионе или в результате контакта с заболевшими», — сообщили в штабе.