Ростов-на-Дону, 10 апреля 2020, 12:31 — REGNUM В Ростовской области стали известны подробности о новых случаях заражения коронавирусом, передаёт ИА REGNUM 10 апреля.
По уточненной информации, заболели COVID-19 жители посёлка Матвеев Курган, а также городов Зверево, Донецка, Аксая и Ростова-на-Дону. Из выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией два контактных и три завозных.
Состояние большей части пациентов — удовлетворительное. Два пациента находятся в состоянии средней тяжести, один подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
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