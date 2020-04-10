Ростов-на-Дону, , 12:31 — REGNUM В Ростовской области стали известны подробности о новых случаях заражения коронавирусом, передаёт ИА REGNUM 10 апреля.

По уточненной информации, заболели COVID-19 жители посёлка Матвеев Курган, а также городов Зверево, Донецка, Аксая и Ростова-на-Дону. Из выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией два контактных и три завозных.

Состояние большей части пациентов — удовлетворительное. Два пациента находятся в состоянии средней тяжести, один подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

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