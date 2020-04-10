Ижевск, , 12:30 — REGNUM В Ижевске на карантин из-за выявленных случаев коронавируса закрыта городская клиническая больница №1 и городская поликлиника №2. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

«В связи с выявленными двумя подтвержденными случаями у больных пневмонией коронавирусной инфекции принято решение о закрытии лечебного учреждения — ГКБ-1 — на карантин», — цитирует представителя пресс-службы «Интерфакс-Поволжье».

Карантинные мероприятия продлятся две недели, в этот период больные не будут госпитализированы в указанное учреждение.

Кроме того, на карантин закрыта и поликлиника, через которую проходили пациенты ГКБ-1.

Как сообщало ИА REGNUM, до настоящего момента в Удмуртии подтверждено 11 случаев заражения коронавирусом. В республике действует режим повышенной готовности с обязательством для граждан соблюдать режим домашней самоизоляции. При этом с 6 апреля многие предприятия возобновили деятельность после нерабочей недели.