Уфа, , 12:47 — REGNUM 209 человек, в том числе 12 несовершеннолетних, с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся в стационарах Башкирии. Об этом 10 апреля сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на ежедневном брифинге в минздраве.

По его словам, состояние пациентов стабильное. Они получают необходимое лечение.

На 10 апреля в Башкирии зарегистрировано 40 случаев заболевания COVID-19. Сообщается, что некоторые из заболевших коронавирусом находятся в республиканской клинической инфекционной больнице, в Демской больнице, которая перепрофилирована под госпиталь, и в инфекционных отделениях своих городов.

Отмечается, что по выздоровлению сегодня выписан еще один пациент. Таким образом, в Башкирии семь пациентов выздоровели. На амбулаторном лечении находятся пять пациентов без признаков заболевания COVID-19, но с подтверждённым диагнозом «коронавирус». Они проходят лечение и контроль по месту жительства и соблюдают строгий карантин.