Симферополь, , 12:49 — REGNUM Власти Крыма перепутали полномочия главы республики Сергея Аксёнова и председателя Совмина РК Юрия Гоцанюка, допустив серьёзные нарушения в законодательстве при противодействии распространению коронавирусной инфекции на полуострове, об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 апреля заявил крымский правозащитник Сергей Сардыко.

«Глава Крыма Сергей Аксёнов в настоящее время не является руководителем Совета министров республики. Его руководителем, напомню, является Юрий Гоцанюк. В случае если глава республики не совмещает свою должность с должностью председателя Совета министров РК, работу Совета министров РК организует его председатель», — пояснил Сардыко.

По утверждению Сардыко, Сергей Аксёнов в отсутствие полномочий издал Указ от 17.03.2020 № 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» (в редакциях от 27.03.2020 № 77-У, от 01.04.2020 № 89-У, от 05.04.2020 №94-У, от 07.04.2020 № 97-У), которым незаконно ограничены конституционные права и свободы граждан и организаций.

«Перечень организаций, на которые не распространяется действие Указа президента РФ в части приостановки деятельности и которые осуществляют деятельность в режиме обычного рабочего времени, утверждён не распоряжением Совета министров РК, а главой Крыма фактически по собственному усмотрению, вне процедуры отбора и оценки влияния этих организаций на развитие экономики региона», — утверждает правозащитник.

Он напомнил, что в список подобных организаций попали, в частности, строительные организации «Консоль-Строй ЛДТ» и «Монолит». Также, по мнению правозащитника, «непрозрачным образом» в списке оказались избранные организации, предоставляющие гостиничные и рекреационные услуги (пансионат «Море», «Крымтур», комплекс «Мрия» и т.п.).

«В этой части указ главы республики не соответствует статье 1 Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» от 17.07.2009 №172-ФЗ, поскольку содержит коррупциогенные факторы, которыми являются положения нормативных правовых актов, устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции», — считает Сардыко.

Он также обратил внимание на нарушения законодательства об административных правонарушениях.

«Как было указано выше, указ главы РК от 17.03.2020 (в редакции от 05.04.2020) вынесен с превышением полномочий, потому не может быть основанием и для привлечения граждан и юридических лиц к административной ответственности… Однако органы прокуратуры Крыма не реагируют на массовые нарушения сотрудниками полиции — порядка 40 фактов только в городе Ялта — прав и законных интересов граждан и организаций при составлении протоколов об административных правонарушениях», — подчеркнул Сардыко.

Помимо этого, утверждает правозащитник, отсутствие правильно введённого режима повышенной готовности лишает арендаторов права на отсрочку и уменьшение арендной платы, которым они наделены статьей 19 № 98-ФЗ.

Сардыко предлагает обобщить практику применения федерального законодательства в сфере противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на уровне субъектов РФ, вынести разъяснения по отмеченным выше проблемам применения федерального законодательства, принять исчерпывающие меры реагирования для устранения допущенных в республике нарушений прав и интересов граждан и организаций от незаконных актов должностных лиц, а также назначить служебное расследование и сообщить ф.и.о. должностных лиц, готовивших проект Указа главы Республики Крым от 17.03.2020 № 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» (в редакциях от 27.03.2020 № 77-У, от 01.04.2020 № 89-У, от 05.04.2020 №94-У, от 07.04.2020 № 97-У).

С соответствующим письмом Сергей Сардыко обратился в администрацию президента РФ, правительство РФ, Генпрокуратуру РФ, МЧС РФ, к полномочному представителю президента РФ в ЮФО, Совет министров Республики Крым и прокурору Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число заболевших COVID-19 в республике составляет 28 человек. Восемь человек выздоровели. При этом власти республики намерены ужесточить меры административной ответственности для нарушителей режима самоизоляции, повысив сумму штрафов для физлиц до 4 тысяч рублей.

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