Симферополь, 10 апреля 2020, 12:49 — REGNUM Власти Крыма перепутали полномочия главы республики Сергея Аксёнова и председателя Совмина РК Юрия Гоцанюка, допустив серьёзные нарушения в законодательстве при противодействии распространению коронавирусной инфекции на полуострове, об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 апреля заявил крымский правозащитник Сергей Сардыко.
По утверждению Сардыко, Сергей Аксёнов в отсутствие полномочий издал Указ
Он напомнил, что в список подобных организаций попали, в частности, строительные организации «Консоль-Строй ЛДТ» и «Монолит». Также, по мнению правозащитника, «непрозрачным образом» в списке оказались избранные организации, предоставляющие гостиничные и рекреационные услуги (пансионат «Море», «Крымтур», комплекс «Мрия» и т.п.).
Он также обратил внимание на нарушения законодательства об административных правонарушениях.
Помимо этого, утверждает правозащитник, отсутствие правильно введённого режима повышенной готовности лишает арендаторов права на отсрочку и уменьшение арендной платы, которым они наделены статьей 19 № 98-ФЗ.
Сардыко предлагает обобщить практику применения федерального законодательства в сфере противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на уровне субъектов РФ, вынести разъяснения по отмеченным выше проблемам применения федерального законодательства, принять исчерпывающие меры реагирования для устранения допущенных в республике нарушений прав и интересов граждан и организаций от незаконных актов должностных лиц, а также назначить служебное расследование и сообщить ф.и.о. должностных лиц, готовивших проект Указа главы Республики Крым
С соответствующим письмом Сергей Сардыко обратился в администрацию президента РФ, правительство РФ, Генпрокуратуру РФ, МЧС РФ, к полномочному представителю президента РФ в ЮФО, Совет министров Республики Крым и прокурору Крыма.
Как сообщало ИА REGNUM, общее число заболевших COVID-19 в республике составляет 28 человек. Восемь человек выздоровели. При этом власти республики намерены ужесточить меры административной ответственности для нарушителей режима самоизоляции, повысив сумму штрафов для физлиц до 4 тысяч рублей.
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