Волгоград, , 12:27 — REGNUM Заражение коронавирусом подтверждено у несовершеннолетнего ребёнка в Волгоградской области. Об этом 10 апреля журналистам на брифинге сообщил заместитель председателя регионального комитета здравоохранения Николай Алимов.

Коронавирусная инфекция выявлена у мальчика, который контактировал с родственником, прибывшим из другого государства. Ребёнок находится в детской областной инфекционной больнице, его родственника готовят к выписке.

Федеральный оперативный штаб 10 апреля сообщил о двух подтверждённых случаях COVID-19. Однако, по словам Николая Алимова, фактически в пятницу коронавирус зарегистрировали только у ребёнка. О втором случае региональный оперативный штаб уже сообщал 9 апреля и именно этого пациента включили в данные за 10 апреля.

Таким образом, общее количество заражённых в регионе — 28 человек.

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