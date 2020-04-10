Мурманск, , 12:22 — REGNUM В Мурманске прошёл первый рейд по нарушениям самоизоляции. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

«Сотрудники ППС Мурманска и представители оперативного штаба провели профилактическое мероприятие на улицах города. У людей проверяли документы и разрешения с рабочих мест, выясняли причину нахождения на улице, ещё раз напоминали о необходимости соблюдения режима самоизоляции», — сообщили в штабе.

Такие рейды на период действия ограничительных мер станут в Мурманской области регулярными.

Как сообщало ИА REGNUM, нарушение режима самоизоляции стало поводом для возбуждения уголовного дела в Мурманской области. Следствие полагает, что житель города Апатиты мог стать источником заражения коронавирусом нескольких человек, мужчине грозит наказание от штрафа в 500 тысяч рублей до лишения свободы сроком до двух лет.